В России оценили «долетающий до Сибири» дрон ВСУ

Эксперт Корнев: Россия сможет обеспечить оборону от новых дронов ВСУ Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) смогут обеспечить защиту от новых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с увеличенной дальностью.
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