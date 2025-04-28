ГКРР: Китай уверен в достижении целевых показателей социально-экономического развития на весь год

Пекин, 28 апреля /Синьхуа/ -- Располагая богатыми политическими резервами и достаточным пространством для маневра, Китай полностью уверен в достижении намеченных на текущий год целей и задач социально-экономического развития, заявил замглавы Государственного комитета по делам развития и реформ /ГКРР/ КНР Чжао Чэньсинь в понедельник на пресс-конференции.
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