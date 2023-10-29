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Автоверсты

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Ferrari представила новый гиперкар для избранных 499P Modificata. Трековую модель выпустят лимитированной серией

Ferrari представила новый гиперкар для избранных 499P Modificata. Трековую модель выпустят лимитированной серией

﻿﻿Ferrari представила новый трековый гиперкар для избранной модели 499P Modificata. В 2023 году, после полувекового отсутствия, Феррари вернулась с заводской командой в гонки на выносливость и с первой попытки покорила «24 часа Ле-Мана».

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