«Рейнджерс» и Лафреньер продлили контракт на 2 года. Кэпхит первого номера драфта-2020 – 2,325 млн долларов

Соглашение рассчитано на 2 года, зарплата канадца на весь срок контракта – 4,65 млн долларов (кэпхит – 2,325 млн).
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