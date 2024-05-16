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ASJ: в травяных добавках могут содержаться неуказанные ингредиенты и аллергены

ASJ: в травяных добавках могут содержаться неуказанные ингредиенты и аллергены

Ученые из Колледжа наук и технологий Шмида (США) нашли потенциальные аллергены и незаявленные в составе вещества в травяных пищевых добавках, предназначенных для предполагаемого лечения и профилактики COVID-19 и других респираторных заболеваний.

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