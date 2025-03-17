Экипаж танка Т-80БВМ уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

Экипаж танка Т-80БВМ 1-й отдельной гвардейской мотострелковой «Славянской» ордена Республики бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении спецоперации.
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