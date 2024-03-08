В Кремле заявили, что помилование 52 женщин связано с обсуждавшейся на СПЧ темой амнистии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что помилование 52 женщин связано с обсуждавшейся в Совете по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) темой амнистии некоторых категорий женщин.
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