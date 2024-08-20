Разлука с детьми, три неудачных брака и скитания с маленьким сыном: чего не выдержало сердце 39-летнего актера Владислава Дворжецкого

Владислава Дворжецкого не стало в далеком 1978 году, но память о нем живет до сих пор. Актер внезапно скончался в 39 лет.
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