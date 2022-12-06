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Объявлено о новых отключениях воды

Потребители на нескольких улицах столицы останутся без водопроводной воды в четверг, 8 декабря. Временные отключения запланированы с 09:00 до 18:00, во время которых АО Apă-Canal Chișinău будет проводить работы на улице Валя Трандафирилор, 4.

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