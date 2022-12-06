Объявлено о новых отключениях воды

Потребители на нескольких улицах столицы останутся без водопроводной воды в четверг, 8 декабря. Временные отключения запланированы с 09:00 до 18:00, во время которых АО Apă-Canal Chișinău будет проводить работы на улице Валя Трандафирилор, 4.