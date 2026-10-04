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Кунде об игровом времени в «Барсе»: «Это решение Флика и следствие прошлого сезона – я выступал значительно ниже своих стандартов. Я способен играть и принимаю вызов»

Защитник сборной Франции Жюль Кунде высказался о недостатке игрового времени в «Барселоне». Футболисту задали вопрос, стало ли это результатом травм или же решения тренера «блауграны» Ханси Флика .

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