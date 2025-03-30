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Пушков: USAID заплатило Time $4 млн за объявление Зеленского «Персоной года»

Пушков: USAID заплатило Time $4 млн за объявление Зеленского «Персоной года»

Агентство США по международному развитию (USAID) в 2022 году заплатило американскому журналу Time 4 млн долларов за то, чтобы ежедневник объявил главу киевского режима Владимира Зеленского «Персоной года».

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