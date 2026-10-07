Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Плиссе блэкаут на пластиковые окна: из чего складывается цена и как не потерять деньги

Плиссе блэкаут на пластиковые окна: из чего складывается цена и как не потерять деньги

Когда речь заходит о шторах плиссе блэкаут для пластиковых окон, многие представляют себе просто «жалюзи в гармошку», которые должны плотно закрывать свет.

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