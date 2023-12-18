Дети чистили дорогу, чтобы скорая проехала к 14-летнему боксеру в Первоуральске

Очевидцы поделились новыми подробностями гибели 14-летнего боксера в Первоуральске 17 декабря. По их словам, детям пришлось расчищать дорогу к отелю, чтобы машина скорой помощи могла проехать к подростку, а мужчина вручную поднимал шлагбаум.