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Дети чистили дорогу, чтобы скорая проехала к 14-летнему боксеру в Первоуральске

Дети чистили дорогу, чтобы скорая проехала к 14-летнему боксеру в Первоуральске

Очевидцы поделились новыми подробностями гибели 14-летнего боксера в Первоуральске 17 декабря. По их словам, детям пришлось расчищать дорогу к отелю, чтобы машина скорой помощи могла проехать к подростку, а мужчина вручную поднимал шлагбаум.

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