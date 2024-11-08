Пять израильских болельщиков пострадали из-за нападения сторонников Палестины во время футбольного матча между амстердамским клубом "Аякс" и командой "Маккаби" из Тель-Авива, прошедшего в столице Нидерландов.
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