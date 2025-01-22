Ольга Курникова Не, ребят, как хотите, а дежавю у меня только усиливается. Лет 5 назад, еще в фб я написала: такое впечатление, что уже в падении, в последнем рывке СССР укусил США, передав им не только рес на разграбление, но и скрытый вирус упадка.