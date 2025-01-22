Ольга Курникова Не, ребят, как хотите, а дежавю у меня только усиливается. Лет 5 назад, еще в фб я написала: такое впечатление, что уже в падении, в последнем рывке СССР укусил США, передав им не только рес на разграбление, но и скрытый вирус упадка.
Не, ребят, как хотите, а дежавю у меня только усиливается
Комментарии
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Н
Нина
Прожектерство, помоги России выносить и соприкасаться с этим бредом и утопистами.
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11 час.
ЮП
Юрий Протасов
Урапатриотизм и восторженный самообман (или умышленный?) сродни предательству - ведет только к поражению. Уже тысячей исторических примеров проверено и все продолжается. Просто удивительно.
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9 час.
ВА
Владимир Акулов
Пока у них есть *резервная валюта* , доллар, - они смогут для себя все купить...Это не похоже на нашу *Перестройку* с деревянным рублем...Вот когда доллар будет привязан к рублю...Вот тогда им пипец.
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2 час.
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