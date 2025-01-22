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Не, ребят, как хотите, а дежавю у меня только усиливается

Не, ребят, как хотите, а дежавю у меня только усиливается

Ольга Курникова Не, ребят, как хотите, а дежавю у меня только усиливается. Лет 5 назад, еще в фб я написала: такое впечатление, что уже в падении, в последнем рывке СССР укусил США, передав им не только рес на разграбление, но и скрытый вирус упадка.

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Комментарии
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Н
Нина
Прожектерство, помоги России выносить и соприкасаться с этим бредом и утопистами.
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11 час.
ЮП
Юрий Протасов
Урапатриотизм и восторженный самообман (или умышленный?) сродни предательству - ведет только к поражению. Уже тысячей исторических примеров проверено и все продолжается. Просто удивительно.
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9 час.
ВА
Владимир Акулов
Пока  у  них  есть  *резервная  валюта* ,  доллар, -  они  смогут  для  себя  все  купить...Это  не  похоже  на  нашу  *Перестройку*   с  деревянным  рублем...Вот  когда  доллар  будет  привязан  к  рублю...Вот  тогда  им  пипец.
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2 час.

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