Картина Дня

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США не намерены официально помогать антиталибскому сопротивлению

США не намерены официально помогать антиталибскому сопротивлению

На вопрос о возможности поддержки противников «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России) в междоусобицах Афганистана официальный представитель Пентагона Джон Кирби ответил, что военная миссия США в этой стране завершена.

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