Как снимали фильм "Старики-разбойники": 15 интересных фактов о фильме

Вот уже более 50 лет прошло с тех пор как Эльдар Рязанов снял свой замечательный фильм "Старики-разбойники" (1971), рассказывающий о двух казалось бы "списанных со счетов" пенсионерах, которые смогли "задать жару".
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