Кадыров сообщил о взятии бойцами Чечни и ДНР стратегической высоты в окрестностях Белогоровки

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойца отряда спецназа "Ахмат" совместно с 3-м батальоном 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) стратегической высоты в окрестностях населенного пункта Белогоровка.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойца отряда спецназа "Ахмат" совместно с 3-м батальоном 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) стратегической высоты в окрестностях населенного пункта Белогоровка.
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