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Аргументы и Факты

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Стало известно, откуда беспилотники атаковали Рязань 29 июля

Стало известно, откуда беспилотники атаковали Рязань 29 июля

Для ударов по Рязанской области украинские формирования задействуют беспилотники с увеличенной дальностью, запуская их непосредственно с подконтрольной им территории, сообщил генерал-майор Сергей Липовой в эксклюзивном комментарии для aif.

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