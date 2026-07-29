Стало известно, откуда беспилотники атаковали Рязань 29 июля

Для ударов по Рязанской области украинские формирования задействуют беспилотники с увеличенной дальностью, запуская их непосредственно с подконтрольной им территории, сообщил генерал-майор Сергей Липовой в эксклюзивном комментарии для aif.
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