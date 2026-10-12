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ИА Регнум

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Фельдшер ранен при атаке дрона ВСУ на реанимационный автомобиль под Курском

Фельдшер ранен при атаке украинского дрона на реанимационный автомобиль в Курской области. Об этом 12 октября сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

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