Эрмитаж примет участие в VK Fest 2024: готовит гостям подарки

В Петербурге 29 и 30 июня в Парке 300-летия состоится грандиозное шоу — VK Fest 2024. Основные мероприятия будут связаны с музыкой, но кроме этого будут работать площадки, посвященные спорту, культуре и творчеству.
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