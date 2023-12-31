В МИД заявили, что США опасаются рушить отношения с РФ до основания

США боятся потерять контроль окончательно. В их посольстве стоят серверы АНБ, которые сливают всю инфу для дальнейшего исследования.

Они с нами. Мы с ними уже нет.

Олег Самойлов

А пиндосрань уже НИЧЕГО НЕ контролирует! Пытается что-то держать - да, а вот уже как-то влиять в мире - увы! Только подпиндосная шваль, которая уже ни на что НЕ влияет!