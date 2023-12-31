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В МИД заявили, что США опасаются рушить отношения с РФ до основания

В МИД заявили, что США опасаются рушить отношения с РФ до основания

Москва считает, что Вашингтон остерегается "рушить до основания" отношения с Россией, но и уважать ее интересы он тоже пока не готов.

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Комментарии
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Игорь Голов
США боятся потерять контроль окончательно. В их посольстве стоят серверы АНБ, которые сливают всю инфу для дальнейшего исследования.
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13 час.
Игорь Голов
Они с  нами. Мы с ними уже нет.
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13 час.
Олег Самойлов
А пиндосрань уже НИЧЕГО НЕ контролирует! Пытается что-то держать - да, а вот уже как-то влиять в мире - увы! Только подпиндосная шваль, которая уже ни на что НЕ влияет!
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12 час.

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