"Будет еще хуже". В Киеве осознали, о чем говорил Путин

Отказ Киева и его западных союзников от прекращения огня с каждым разом делает для него хуже условия, выдвигаемые Москвой, такое мнение высказал депутат Верховной рады, бывший член фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко в эфире YouTube-канала политолога Вадима Карасева.
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