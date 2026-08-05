Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц после гостевого матча первого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Факелом» (1:0) высказался о результативности нападающего Константина Тюкавина.
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