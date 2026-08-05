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Шварц — о Тюкавине: «Нужно дать ему время, а не размышлять о том, что нам нужны еще игроки на эту позицию»

Шварц — о Тюкавине: «Нужно дать ему время, а не размышлять о том, что нам нужны еще игроки на эту позицию»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц после гостевого матча первого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Факелом» (1:0) высказался о результативности нападающего Константина Тюкавина.

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