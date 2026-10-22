Столичный рынок недвижимости демонстрирует уверенный рост. По данным Росреестра, с января по сентябрь 2026 года в Москве ввели в эксплуатацию 195 многоквартирных домов.
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