Со специалистами ЖКС военной базы ЮВО в Армении проведены противоаварийные тренировки

Работа диспетчеров организована в соответствии с алгоритмом действий диспетчерских отделов Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» («ЦЖКУ») Минобороны России.
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