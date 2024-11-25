Более 300 событий для пенсионеров состоялось в октябре Так, в Петрозаводске для гостей старшего возраста организовали занятия по оздоровительной гимнастике, показ мод и шерстяной флешмоб.
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Более 300 событий для пенсионеров состоялось в октябре Так, в Петрозаводске для гостей старшего возраста организовали занятия по оздоровительной гимнастике, показ мод и шерстяной флешмоб.