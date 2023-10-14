NBC News: ХАМАС хотел убить «как можно больше», атаковав школы в Израиле

По данным американского телеканала NBC News, ХАМАС разработал подробные планы нападения на начальные школы и молодежный центр в израильском кибуце Кфар-Саад с целью «убийства как можно большего числа людей» и захвата заложников.
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