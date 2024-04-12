США, Южная Корея и Япония провели учения с авианосцем после ракетного пуска КНДР

Global Look Press/Defense Ministry/Keystone Press Agency США, Южная Корея и Япония провели военно-морские учения с участием авианосца на фоне "ракетно-ядерной угрозы" со стороны КНДР, сообщили в информационном агентстве Reuters.
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