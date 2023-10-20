В Приморье краснокнижный леопард очаровал экспертов своей фотогеничностью

Пресс-служба приморского нацпарка "Земли леопарда" показала одного из самых эффектных обитателей особо охраняемой природной территории - самку дальневосточного леопарда под номером Leo 138F, которая отличается особой любовью к… фотоловушкам.
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