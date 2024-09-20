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Ученые из США: пожилые чаще других попадаются на уловки мошенников из-за определенного варианта E4 гена APOE

Ученые из США: пожилые чаще других попадаются на уловки мошенников из-за определенного варианта E4 гена APOE

Группа ученых из Флориды, Аризоны и Канады провела исследование и выяснила, что пожилые люди чаще других ведутся на уловки мошенников не по причине своей наивности, а из-за определенного аллеля (варианта) E4 гена APOE.

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