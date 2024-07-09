Ремонт подземных переходов станции "Коньково" Московского метрополитена

На станции "Коньково" Калужско-Рижской линии метрополитена начались масштабные ремонтные работы. Около трех тысяч четырехсот квадратных метров терракотовой плитки будут заменены на более долговечный и элегантный мрамор.
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