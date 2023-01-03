“Летчики российского фронтового бомбардировщика Су-24М повторили подвиг Гастелло”: боец ЧВК «Вагнер» с позывным «Максуд»

Пилоты российского фронтового бомбардировщика Су-24М, сбитого в декабре под Артемовском, повторили подвиг Николая Гастелло, направив свой горящий самолет на скопление украинской военной техники.
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