РФ и США продолжают непубличные переговоры по обмену заключенными - Кирби

РФ и США продолжают вести переговоры о возможности обмена заключенными, но Вашингтон не намерен вдаваться в детали этого диалога, заявил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.