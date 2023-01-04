Аргументы и Факты

48 884 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Воробьев
    Согласен с предложением и поддерживаю. Аминь!Депутат Попов пре...
  • Сергей Федосеев
    ...бедалагу чурбанова, нашли козла отпущения, показывали в течении всех восьми лет как он топчет зону и шьёт верхонки...В ГД внесен проек...
  • Правда
    Турки ни кого, никогда не доверяют и не дружат , они лишь пользуються моментом и хорошо обдирают Россию. Желание эрдо...Gezici: 90% насел...

РФ и США продолжают непубличные переговоры по обмену заключенными - Кирби

РФ и США продолжают непубличные переговоры по обмену заключенными - Кирби

РФ и США продолжают вести переговоры о возможности обмена заключенными, но Вашингтон не намерен вдаваться в детали этого диалога, заявил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх