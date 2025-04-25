Киев усилил хаотичные удары из РСЗО с запрещенными боеприпасами по Волчанску

ЛУГАНСК, 25 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины увеличили интенсивность хаотичных ударов по Волчанску и Старицам Харьковской области из 122-мм реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе запрещенными шрапнельными боеприпасами.
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