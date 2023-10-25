Экс-советник Нетаньяху назвал требования Израиля к Палестине для установления мира

После окончания военных действий в секторе Газа Израиль должен установить новые правила внутри своих границ и приучить к этим правилам мировое сообщество, заявил в интервью «Известиям» израильский политолог, экс-советник Биньямина Нетаньяху Бенни Брискин.
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