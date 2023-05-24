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Военный эксперт Леонков: В России произошло то, что поломало все расчеты США

Военный эксперт Леонков: В России произошло то, что поломало все расчеты США

Главный редактор издания «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил, что в России случилось то, что сломало все расчеты США.

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