ЦАХАЛ заявил о гибели лидера «Хизбаллы» Хасана Насраллы Глава ливанского движения «Хизбалла» Хасан Насралла убит в результате ракетного удара по штаб-квартире организации в Бейруте.
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ЦАХАЛ заявил о гибели лидера «Хизбаллы» Хасана Насраллы Глава ливанского движения «Хизбалла» Хасан Насралла убит в результате ракетного удара по штаб-квартире организации в Бейруте.
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