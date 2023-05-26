Цена нефти 26 мая 2023 года продолжает снижаться Наталья МарковаЦены на нефть снизились в начале торгов в пятницу 26 мая из-за вчерашних заявлений вице-премьера Новака и Саудовской Аравии в преддверии следующего политического заседания ОПЕК+.