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Цена нефти 26 мая 2023 года продолжает снижаться

Цена нефти 26 мая 2023 года продолжает снижаться

Цена нефти 26 мая 2023 года продолжает снижаться Наталья МарковаЦены на нефть снизились в начале торгов в пятницу 26 мая из-за вчерашних заявлений вице-премьера Новака и Саудовской Аравии в преддверии следующего политического заседания ОПЕК+.

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