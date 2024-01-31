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Минцифры: сбой в зоне .ru возник из-за технической проблемы, связанной с DNSSEC

Минцифры: сбой в зоне .ru возник из-за технической проблемы, связанной с DNSSEC

Как сообщили в Минцифры РФ, сбой в зоне .ru, начавшийся около 19:30 во вторник, 30 января, произошел из-за технической проблемы, связанной с глобальной инфраструктурой DNSSEC — набора расширений протокола DNS, гарантирующего целостность и достоверность данных, специалисты вели активную работу над устранением.

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