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Bloomberg: советники Трампа обсуждают санкции против уходящих от доллара стран

Bloomberg: советники Трампа обсуждают санкции против уходящих от доллара стран

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Советники экс-президента США и кандидата на пост американского лидера Дональда Трампа обсуждают возможность введения санкций против государств, которые в своей внешней торговле уходят от использования доллара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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