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Снейдер о финале ЧМ-2010: «Когда Испания праздновала, Рамос пошел со мной в раздевалку, мы выпили пива. Он знал, как мне было грустно. Я никогда этого не забуду»

Снейдер о финале ЧМ-2010: «Когда Испания праздновала, Рамос пошел со мной в раздевалку, мы выпили пива. Он знал, как мне было грустно. Я никогда этого не забуду»

Уэсли Снейдер рассказал, как Серхио Рамос поддержал его после финала чемпионата мира.  В 2010 году сборную Испании выиграла турнир, в финале обыграв команду Нидерландов (1:0).

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