Гости военно-технического форума «Армия-2021» на Сахалине и Курильских островах увидят современные средства РЭБ и связи ВВО

Среди них современные радиорелейные станции связи на базе автомобиля КамАЗ-4350 и бронированные командно-штабные машины на базе бронеавтомобиля «Тигр-М», оснащенные спутниковой связью.
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