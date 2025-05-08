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Царьград

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Иностранные наемники на Украине: элитные пентхаусы и богатые жильцы

Иностранные наемники на Украине: элитные пентхаусы и богатые жильцы

Иностранные наемники на Украине живут в элитных районах, арендуя пентхаусы. Сергей Лебедев, координатор пророссийского движения в Николаеве, рассказал о предпочтениях грузин, европейцев и более скромных прибалтов и поляков.

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