Малийский эксперт Диабатэ: Засаду на ЧВК "Вагнер" мог устроить спецназ НАТО

Политолог Диабатэ: Группа "Вагнер" могла столкнуться в боях на Мали со спецназом НАТО.Понесшая потери в ожесточенных боях в Мали русская группа "Вагнер" столкнулась в окрестностях населенного пункта Тин-Заутин со спецназом НАТО.
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