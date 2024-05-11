Андрей Соколов. Фашизм подкрался незаметно. Чем готова ответить Россия на угрозы Европы в ее адрес

Итальянская газета Giornale напечатала необычное фото. Премьер страны Джорджия Мелони бежит по улице городка Асколи-Пичено с группой мужчин в шляпах с черными перьями берсальеров – ударного подразделения итальянской армии.
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