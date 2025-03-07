Египет объявил новый тендер на нефтегазовые участки Египет запустил новый раунд торгов по нескольким нефтегазовым участкам для разведки и добычи углеводородов.
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Египет объявил новый тендер на нефтегазовые участки Египет запустил новый раунд торгов по нескольким нефтегазовым участкам для разведки и добычи углеводородов.
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