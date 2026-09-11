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Царьград

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Шаг в сторону от России: Узбекистан переходит на латиницу

Шаг в сторону от России: Узбекистан переходит на латиницу

Узбекистан переходит на латиницу. Сенат республики на пленарном заседании в четверг одобрил изменения в закон "О введении узбекского алфавита, основанного на латинской графике".

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