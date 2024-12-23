РФ посетил премьер Словакии Приезд премьера Словакии Роберта Фицо в Москву — это горькая пилюля, которую киевский режим вынужден проглотить, сказал в интервью RT член комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Белик.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии