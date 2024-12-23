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Петербургский дневник

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Горькая пилюля для Киева: депутат оценил встречу Фицо в Путиным в Москве

Горькая пилюля для Киева: депутат оценил встречу Фицо в Путиным в Москве

РФ посетил премьер Словакии Приезд премьера Словакии Роберта Фицо в Москву — это горькая пилюля, которую киевский режим вынужден проглотить, сказал в интервью RT член комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Белик.

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