Волонтер рассказала о кошмаре в селе Коренево: ВСУ устраивали засады на мирных жителей

КУРСК, 16 октября, ФедералПресс. Украинские диверсионно-разведывательные группы неоднократно устраивали засады в приграничных районах Курской области, атакуя гражданские автомобили и местных жителей, пытавшихся покинуть опасную зону.
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